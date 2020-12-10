Сборная России по скелетону успешно прошла тестирование на ковид и выступит на КМ в Игльсе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сборная России по скелетону успешно прошла в среду тестирование на коронавирус и в полном составе допущена до участия в этапе Кубка мира в австрийском Игльсе, который пройдет 11 декабря. Об этом ТАСС сообщил старший тренер команды Денис Алимов.

Российские бобслеистки не выступят на этапах Кубка мира в Австрии из-за коронавируса

"Вчера команда успешно прошла тестирование на коронавирус, в тот же день у нас прошли официальные тренировки, - рассказал Алимов. - Завтра спортсмены выйдут на старт очередного этапа Кубка мира".

Первое тестирование на коронавирус сборная России по скелетону прошла в воскресенье в день заезда в Игльс.

Сборную России в Игльсе будут представлять Елена Никитина, Юлия Канакина, Алена Фролова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Даниил Романов. Как ранее сообщал ТАСС, женская сборная России по бобслею не сможет выступить на ближайшем этапе из-за заражения коронавирусом двух спортсменок.

Предыдущий этап Кубка мира по скелетону проходил 27 ноября в латвийской Сигулде. Лучшие результаты тогда у россиян показали Никитина (второе место) и Трегубов (четвертое место).

На этапе Кубка мира в Игльсе в сезоне-2019/20 в мужских соревнованиях победу одержал спортсмен из Латвии Мартинс Дукурс, Третьяков был тогда третьим, Трегубов - 13-м. У женщин победила немка Жаклин Лёллинг, Никитина показала четвертый результат, Канакина - 22-й.