Обладатель Кубка РФ по скелетону Семенов пропустит этапы КМ в Игльсе из-за коронавируса

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Обладатель Кубка России по скелетону Владислав Семенов не сможет выступить на декабрьских этапах Кубка мира в австрийском Игльсе из-за того, что заразился коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в тренерском штабе сборной России.

Сборная России по скелетону успешно прошла тестирование на ковид и выступит на КМ в Игльсе

23-летний Семенов в конце октября одержал победу на Кубке России, завоевав право выступать до конца года в составе национальной команды на этапах Кубка мира. Однако из-за проблем с оформлением шенгенской визы он не смог приехать на первые два этапа, которые прошли во второй половине ноября в латвийской Сигулде. В Латвии Семенова заменил Даниил Романов, однако тренеры не раз подчеркивали, что на следующих этапах Кубка мира, которые пройдут в Австрии, обладатель Кубка России должен выступить.

"Перед вылетом в Австрию Семенов проходил тестирование, которое выявило у него заражение коронавирусом. Спортсмен вынужден был остаться в России и пропустит два ближайших этапа Кубка мира", - сказал собеседник ТАСС.

В составе сборной России в Игльсе выступят Елена Никитина, Юлия Канакина, Алена Фролова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Даниил Романов. Как ранее сообщал ТАСС, женская сборная России по бобслею не сможет выступить на ближайшем этапе из-за заражения коронавирусом двух спортсменок.

Этапы Кубка мира по бобслею и скелетону пройдут в Игльсе с 11 по 13 декабря и с 18 по 21 декабря.