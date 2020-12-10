Зимний чемпионат мира по легкой атлетике в Нанкине перенесен на 2023 год

ТАСС, 10 декабря. Зимний чемпионат мира по легкой атлетике в китайском Нанкине перенесен на март 2023 года в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Мировое первенство должно было пройти в марте 2021 года. Турнир, запланированный на 2022 год в Белграде, не будет перенесен или отменен.

"Несмотря на то, что мы поддерживали связь с оргкомитетом и Китайской легкоатлетической ассоциацией, учитывая текущую ситуацию в мире, все еще существует значительная неопределенность в отношении распространения коронавируса в начале 2021 года. Сезон легкой атлетики в помещении попадает в узкое календарное окно (до конца марта), поэтому невозможно перенести мероприятие на более поздний срок в том же году. Мы хотели бы, чтобы Нанкин стал хозяином нашего чемпионата мира в помещении, учитывая обширную подготовку, которую провели организаторы. Поэтому мы договорились, что он будет проведен через год после чемпионата мира в помещении в Белграде в 2022 году", - говорится в сообщении World Athletics.

Это уже второй перенос турнира. Планировалось, что соревнования пройдут с 13 по 15 марта 2020 года, зимний чемпионат мира по легкой атлетике с 2004 года проходит по четным годам.