Из тюрьмы на футбольный олимп. История Паоло Росси

Чемпион мира и обладатель Золотого мяча 1982 года умер в возрасте 64 лет

Паоло Росси (в центре) забивает мяч в ворота сборной ФРГ на чемпионате мира 1982 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уроженец городка Прато Паоло Росси с детства выделялся на футбольном поле, несмотря на свои скромные габариты. Уже в юношеском возрасте на него обратили внимание представители "Ювентуса", но согласие на переход не дали родители футболиста, затаив на итальянского гранда обиду. Дело в том, что представители "Старой синьоры" не в первый раз пытались пригласить в свой клуб игрока из семейства Росси. Старший брат Паоло провел в системе клуба около года, но закрепиться в основе команды не смог.

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Росси-младший все же переехал в Турин и в возрасте 16 лет дебютировал за "Ювентус" в качестве игрока правого фланга. Закрепиться в одном из сильнейших итальянских клубов молодому игроку помешали травмы. Проведя в составе "Юве" всего три матча, Росси был отправлен в аренду в "Комо", а позднее и вовсе продан в клуб серии B "Виченца". Лучший бомбардир двух разных турниров Там игрок раскрылся по-настоящему. Тренер Джован Фабри сменил игроку амплуа и поставил его на острие атаки, превратив в настоящего форварда. Росси сходу наколотил в сезоне-1976/77 21 мяч и практически в одиночку вывел свою команду в элиту итальянского футбола. На следующий год клуб его стараниями чуть не выиграл чемпионат Италии, завершив сезон на втором месте и отстав от "Ювентуса" на пять очков. При этом итальянский форвард стал лучшим бомбардиром турнира (24 мяча), став таким образом обладателем редкого достижения - лучший голеадор разных лиг два года подряд.

Описание Во время матча чемпионата мира 1982 года против команды Бразилии (слева) © AP

Успехи восходящей звезды не прошли мимо тренерского штаба сборной Италии. Главный тренер национальной команды Энцо Беарзот включил игрока в состав на чемпионат мира 1978 года, где тот забил три гола и стал одним из открытий турнира. Но выиграть титул команде не удалось - подопечные Беарзота заняли второе место в группе, уступив первую строчку команде из Нидерландов. В матче за третье место итальянцы проиграли бразильцам. Договорные матчи и тюрьма В сезоне-1978/79 Росси забивал за "Виченцу", но больше лечился, чем играл. Клуб вылетел в серию B и нападающий решил сменить команду, перейдя в "Перуджу" на правах аренды. Там он стал соучастником скандала, связанного с договорными матчами и подпольным тотализатором, так называемого Тотонеро. Договорным посчитали матч "Перуджи" против "Авеллино". Команды сыграли со счетом 2:2, Росси забил два мяча. Сейчас сложно разобраться, был ли игрок виновен, но власти Италии дисквалифицировали футболиста на три года, а два месяца он даже провел за решеткой. Позднее срок дисквалификации сократили до двух лет, чтобы футболист смог принять участие в чемпионате мира 1982 года. Стоит отметить и руководство "Ювентуса", которое выкупило футболиста у "Перуджи", несмотря на скандальную историю. Победа на чемпионате мира Чемпионат мира в Испании стал звездным часом для Росси. Сборная Италии начала турнир слабо, никто не верил в ее победу. Сыграв три раза вничью на стадии первого группового этапа турнира, подопечные Беарзота еле-еле прошли дальше. Стадия четвертьфиналов проходила в форме мини-турнира из трех команд, итальянцам достались действующие чемпионы мира аргентинцы и безоговорочные фавориты того турнира бразильцы. Казалось, что это приговор для итальянской сборной. Но команда преобразилась - победа над аргентинцами во главе с Диего Марадоной со счетом 2:1 и блистательная победа над бразильцами со счетом 3:2 повергла в шок весь футбольный мир. В игре против "селесао" Росси сделал хет-трик, и остановить его уже было невозможно.

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