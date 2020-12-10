Из тюрьмы на футбольный олимп. История Паоло Росси

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уроженец городка Прато Паоло Росси с детства выделялся на футбольном поле, несмотря на свои скромные габариты. Уже в юношеском возрасте на него обратили внимание представители "Ювентуса", но согласие на переход не дали родители футболиста, затаив на итальянского гранда обиду. Дело в том, что представители "Старой синьоры" не в первый раз пытались пригласить в свой клуб игрока из семейства Росси. Старший брат Паоло провел в системе клуба около года, но закрепиться в основе команды не смог.
Росси-младший все же переехал в Турин и в возрасте 16 лет дебютировал за "Ювентус" в качестве игрока правого фланга. Закрепиться в одном из сильнейших итальянских клубов молодому игроку помешали травмы. Проведя в составе "Юве" всего три матча, Росси был отправлен в аренду в "Комо", а позднее и вовсе продан в клуб серии B "Виченца".
Лучший бомбардир двух разных турниров
Там игрок раскрылся по-настоящему. Тренер Джован Фабри сменил игроку амплуа и поставил его на острие атаки, превратив в настоящего форварда. Росси сходу наколотил в сезоне-1976/77 21 мяч и практически в одиночку вывел свою команду в элиту итальянского футбола.
На следующий год клуб его стараниями чуть не выиграл чемпионат Италии, завершив сезон на втором месте и отстав от "Ювентуса" на пять очков. При этом итальянский форвард стал лучшим бомбардиром турнира (24 мяча), став таким образом обладателем редкого достижения - лучший голеадор разных лиг два года подряд.
Успехи восходящей звезды не прошли мимо тренерского штаба сборной Италии. Главный тренер национальной команды Энцо Беарзот включил игрока в состав на чемпионат мира 1978 года, где тот забил три гола и стал одним из открытий турнира. Но выиграть титул команде не удалось - подопечные Беарзота заняли второе место в группе, уступив первую строчку команде из Нидерландов. В матче за третье место итальянцы проиграли бразильцам.
Договорные матчи и тюрьма
В сезоне-1978/79 Росси забивал за "Виченцу", но больше лечился, чем играл. Клуб вылетел в серию B и нападающий решил сменить команду, перейдя в "Перуджу" на правах аренды. Там он стал соучастником скандала, связанного с договорными матчами и подпольным тотализатором, так называемого Тотонеро. Договорным посчитали матч "Перуджи" против "Авеллино". Команды сыграли со счетом 2:2, Росси забил два мяча.
Сейчас сложно разобраться, был ли игрок виновен, но власти Италии дисквалифицировали футболиста на три года, а два месяца он даже провел за решеткой. Позднее срок дисквалификации сократили до двух лет, чтобы футболист смог принять участие в чемпионате мира 1982 года. Стоит отметить и руководство "Ювентуса", которое выкупило футболиста у "Перуджи", несмотря на скандальную историю.
Победа на чемпионате мира
Чемпионат мира в Испании стал звездным часом для Росси. Сборная Италии начала турнир слабо, никто не верил в ее победу. Сыграв три раза вничью на стадии первого группового этапа турнира, подопечные Беарзота еле-еле прошли дальше.
Стадия четвертьфиналов проходила в форме мини-турнира из трех команд, итальянцам достались действующие чемпионы мира аргентинцы и безоговорочные фавориты того турнира бразильцы. Казалось, что это приговор для итальянской сборной. Но команда преобразилась - победа над аргентинцами во главе с Диего Марадоной со счетом 2:1 и блистательная победа над бразильцами со счетом 3:2 повергла в шок весь футбольный мир. В игре против "селесао" Росси сделал хет-трик, и остановить его уже было невозможно.
В полуфинале форвард забил два мяча сборной Польши (2:0) и вывел свою команду в финал, где итальянцы победили команду ФРГ (3:1) и стали героями. Один из мячей в финальном матче тоже был на счету Росси.
Благодаря выступлению на том чемпионате мира Росси в 1982 году стал обладателем Золотого мяча.
В атаке с Платини
В составе "Ювентуса" Росси стал обладателем Кубка европейских чемпионов 1985 года, Кубка обладателей кубков (1984), Суперкубка УЕФА (1984) а также победителем чемпионата (1981/82, 1983/84) и Кубка Италии (1983). Форвард выступал вместе с французом Мишелем Платини и поляком Збигневом Бонеком. Эта тройка составляла главную ударную силу европейского клубного футбола 1980-х годов.
К сожалению, выдающемуся форварду из-за травм пришлось закончить карьеру в 29 лет. На чемпионат мира 1986 года, где блистал Марадона, Росси поехал запасным и на поле так и не вышел. Карьеру он закончил в "Вероне", в составе которой забил свой последний гол. Соперником в том матче был "Наполи" Марадоны.