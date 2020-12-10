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Мировой футбол

Из тюрьмы на футбольный олимп. История Паоло Росси

Чемпион мира и обладатель Золотого мяча 1982 года умер в возрасте 64 лет
Паоло Росси (в центре) забивает мяч в ворота сборной ФРГ на чемпионате мира 1982 года EPA-EFE/ANSA
Описание
Паоло Росси (в центре) забивает мяч в ворота сборной ФРГ на чемпионате мира 1982 года
© EPA-EFE/ANSA

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уроженец городка Прато Паоло Росси с детства выделялся на футбольном поле, несмотря на свои скромные габариты. Уже в юношеском возрасте на него обратили внимание представители "Ювентуса", но согласие на переход не дали родители футболиста, затаив на итальянского гранда обиду. Дело в том, что представители "Старой синьоры" не в первый раз пытались пригласить в свой клуб игрока из семейства Росси. Старший брат Паоло провел в системе клуба около года, но закрепиться в основе команды не смог.

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Росси-младший все же переехал в Турин и в возрасте 16 лет дебютировал за "Ювентус" в качестве игрока правого фланга. Закрепиться в одном из сильнейших итальянских клубов молодому игроку помешали травмы. Проведя в составе "Юве" всего три матча, Росси был отправлен в аренду в "Комо", а позднее и вовсе продан в клуб серии B "Виченца".

Лучший бомбардир двух разных турниров

Там игрок раскрылся по-настоящему. Тренер Джован Фабри сменил игроку амплуа и поставил его на острие атаки, превратив в настоящего форварда. Росси сходу наколотил в сезоне-1976/77 21 мяч и практически в одиночку вывел свою команду в элиту итальянского футбола.

На следующий год клуб его стараниями чуть не выиграл чемпионат Италии, завершив сезон на втором месте и отстав от "Ювентуса" на пять очков. При этом итальянский форвард стал лучшим бомбардиром турнира (24 мяча), став таким образом обладателем редкого достижения - лучший голеадор разных лиг два года подряд.

Во время матча чемпионата мира 1982 года против команды Бразилии (слева) AP
Описание
Во время матча чемпионата мира 1982 года против команды Бразилии (слева)
© AP

Успехи восходящей звезды не прошли мимо тренерского штаба сборной Италии. Главный тренер национальной команды Энцо Беарзот включил игрока в состав на чемпионат мира 1978 года, где тот забил три гола и стал одним из открытий турнира. Но выиграть титул команде не удалось - подопечные Беарзота заняли второе место в группе, уступив первую строчку команде из Нидерландов. В матче за третье место итальянцы проиграли бразильцам.

Договорные матчи и тюрьма

В сезоне-1978/79 Росси забивал за "Виченцу", но больше лечился, чем играл. Клуб вылетел в серию B и нападающий решил сменить команду, перейдя в "Перуджу" на правах аренды. Там он стал соучастником скандала, связанного с договорными матчами и подпольным тотализатором, так называемого Тотонеро. Договорным посчитали матч "Перуджи" против "Авеллино". Команды сыграли со счетом 2:2, Росси забил два мяча.

Сейчас сложно разобраться, был ли игрок виновен, но власти Италии дисквалифицировали футболиста на три года, а два месяца он даже провел за решеткой. Позднее срок дисквалификации сократили до двух лет, чтобы футболист смог принять участие в чемпионате мира 1982 года. Стоит отметить и руководство "Ювентуса", которое выкупило футболиста у "Перуджи", несмотря на скандальную историю.

Победа на чемпионате мира

Чемпионат мира в Испании стал звездным часом для Росси. Сборная Италии начала турнир слабо, никто не верил в ее победу. Сыграв три раза вничью на стадии первого группового этапа турнира, подопечные Беарзота еле-еле прошли дальше.

Стадия четвертьфиналов проходила в форме мини-турнира из трех команд, итальянцам достались действующие чемпионы мира аргентинцы и безоговорочные фавориты того турнира бразильцы. Казалось, что это приговор для итальянской сборной. Но команда преобразилась - победа над аргентинцами во главе с Диего Марадоной со счетом 2:1 и блистательная победа над бразильцами со счетом 3:2 повергла в шок весь футбольный мир. В игре против "селесао" Росси сделал хет-трик, и остановить его уже было невозможно.

' Barbosa Fútbol Videos / YouTube'

В полуфинале форвард забил два мяча сборной Польши (2:0) и вывел свою команду в финал, где итальянцы победили команду ФРГ (3:1) и стали героями. Один из мячей в финальном матче тоже был на счету Росси.

Благодаря выступлению на том чемпионате мира Росси в 1982 году стал обладателем Золотого мяча.

В атаке с Платини

В составе "Ювентуса" Росси стал обладателем Кубка европейских чемпионов 1985 года, Кубка обладателей кубков (1984), Суперкубка УЕФА (1984) а также победителем чемпионата (1981/82, 1983/84) и Кубка Италии (1983). Форвард выступал вместе с французом Мишелем Платини и поляком Збигневом Бонеком. Эта тройка составляла главную ударную силу европейского клубного футбола 1980-х годов.

К сожалению, выдающемуся форварду из-за травм пришлось закончить карьеру в 29 лет. На чемпионат мира 1986 года, где блистал Марадона, Росси поехал запасным и на поле так и не вышел. Карьеру он закончил в "Вероне", в составе которой забил свой последний гол. Соперником в том матче был "Наполи" Марадоны.

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