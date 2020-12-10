Винер-Усманова: поражение от команды Узбекистана пойдет на пользу российским гимнасткам

10 декабря проходит третий международный онлайн-турнир по художественной гимнастике. Две российские команды (Россия-1 и Россия-2), а также команда Узбекистана в групповых упражнениях выступали в Москве. Узбекистанские спортсменки набрали в многоборье (упражнения с пятью мячами + упражнения с тремя обручами и четырьмя булавами) 71,50 балла. Команда Россия-2 набрала 69,3 балла, Россия-1 - 65,90.

МОСКВА, 10 декабря, /ТАСС/. Неудачное выступление двух российских команд на турнире по художественной гимнастике в Москве и проигрыш сборной Узбекистана в групповых упражнениях пойдут на пользу российским спортсменкам. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

"На карантин не совсем успешное выступление российских гимнасток в групповых упражнениях я бы не списывала, - сказала Винер-Усманова. - Он был также и у команды Узбекситана, которая уже два месяца тренируется в Новогорске у российского тренера Екатерины Пирожковой, готовившей к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро команду Бразилии. Узбекистан - это моя родина, и я отдала такого хорошего тренера, который очень внимательно прислушивается к замечаниям и исправляет их. Они за два месяца сумели подготовиться и выиграть у двух российских команд".

"Мы, как я уже сказала, выступали сегодня двумя командами. Россия-2 состояла из молодых девочек, которые совсем недавно выступали на юниорском уровне. Их программа еще не дотягивает по сложности до нужного уровня, девочки пока только учатся. Растут они прилично, потому что очень мотивированные, красивые и выразительные. Сегодня в принципе сделали все без ошибок, но у них нет того набора трудности, который должен быть присущ взрослой команде", - продолжила собеседница ТАСС.

"Чтобы выигрывать, надо уметь проигрывать"

За Россию-2 на турнире выступали Анна Батасова, Алиса Тищенко, Дана Семиренко, Алина Арисова и Карина Метелкова, за Россию-1 - Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Анастасия Татарева, Анастасия Максимова и Ангелина Шкатова.

"Если говорить про команду Россия-1, то там все наоборот. Случилось так, что девочки переболели, у них были определенные проблемы со здоровьем, но их тренер Татьяна Сергаева сказала, что будет их восстанавливать, они тренировались и решили усложнить упражнения донельзя, - отметила Винер-Усманова. - Вот это "донельзя" девочки сегодня не вытянули, и в итоге у одной команды трудности не хватает, а в другой ее - с избытком. Случился неприятный коллапс, когда одни совсем развалились и маленькие выиграли у взрослых, а в итоге все вместе они проиграли Узбекистану".

"Девочки из Узбекистана сегодня сделали упражнения с возможной сложностью и возможной чистотой и на сегодняшний день оказались сильнее наших команд. Я счастлива, что так получилось, с одной стороны, потому что это будет очень хорошая наука. Для того, чтобы выигрывать, надо уметь проигрывать. Ведь когда человек проигрывает, он немного опускается на землю, и особенно это касается тренерско-педагогического состава", - заключила собеседница ТАСС.