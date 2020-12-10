В ФК "Ахмат" заявили, что санкции США не повлияют на жизнедеятельность клуба

Минфин США в четверг внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из РФ, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Санкции, в частности, вводятся в отношении ФК "Ахмат", организации "Абсолютный чемпионат Ахмат", клуба смешанных единоборств "Ахмат".

ГРОЗНЫЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Санкции США никак не повлияют на жизнедеятельность грозненского футбольного клуба "Ахмат", который не проводил и не планируют проводить в Америке учебно-тренировочные сборы и выставочные матчи. Об этом ТАСС заявил президент клуба Магомед Даудов.

"Футбольный клуб "Ахмат" выступает под эгидой Российского футбольного союза, - сказал Даудов. - Некие американские санкции никак не повлияют на жизнедеятельность клуба и его участие в соревнованиях. Наш клуб никогда не планировал и не планирует проводить в США учебно-тренировочные сборы, выставочные матчи и т. д. Также мы никогда не прибегали к услугам футболистов из США и не планируем приглашать их в свою команду".

По его словам, грозненский клуб также не пользуется услугами американских банков. "Если тем самым они хотели испортить настроение нашей команде сегодня, когда отмечается Всемирный день футбола, то у них это не получилось. Наоборот, США в очередной раз продемонстрировали свою слабость. Теперь понятно, что футбольный клуб "Ахмат" - единственный в мире футбольный клуб, которого так боится Америка", - заключил президент клуба.