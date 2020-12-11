Нидерланды могут обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА по итогам 1/16 финала ЛЕ

ТАСС, 11 декабря. Россия закончила осеннюю часть еврокубов на седьмом месте в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), набрав 38,382 балла. На 1,5 балла от нее отстают Нидерланды (36,800).

По итогам заключительных матчей групповых этапов еврокубков у российских клубов на четверых одна ничья и три поражения. "Краснодар", единственный, кто продолжит борьбу в весенней стадии Лиги Европы от России, не проиграл "Челси" (1:1) и набрал одно очко в таблице коэффициентов. "Зенит" и "Локомотив" в Лиге чемпионов уступили дортмундской "Боруссии" (1:2) и мюнхенской "Баварии" (0:2) соответственно, а ЦСКА в Лиге Европы проиграл загребскому "Динамо" (1:3).

Нидерландцам для того, чтобы догнать Россию, надо набрать восемь очков, то есть одержать четыре победы в весенней стадии Лиги Европы, куда попали "Аякс" и ПСВ. При этом "Краснодар" должен проиграть все свои матчи. Это значит, что Россия может уступить седьмое место в таблице коэффициентов уже по итогам 1/16 финала турнира. Однако Нидерланды преследует Бельгия (36,300), которая также будет представлена в плей-офф Лиги Европы двумя командами - "Антверпеном" и "Брюгге".

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.