Хлопнуть дверью не удалось. Российские клубы выиграли один из 24 матчей еврокубков

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА проиграл загребскому "Динамо" в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:3. Четыре российских клуба в нынешнем сезоне сумели одержать победу только в одной из 24 игр групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сезон-2020/21 войдет в историю как первый, в котором сразу три команды представляли Россию на групповом этапе Лиги чемпионов. Но радость победы в еврокубках из команд Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) познал только "Краснодар". Команда Мурада Мусаева сначала в плей-офф квалификации Лиги чемпионов дважды победила греческий ПАОК с одинаковым счетом 2:1, а затем одержала единственную победу российских клубов на групповом этапе, одолев в пятом туре французский "Ренн" (1:0). Этот результат помог "Краснодару" занять третье место и стать единственным российским представителем в плей-офф Лиги Европы.

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В ходе еврокубков российские клубы имели и общие, и частные проблемы. Команды РПЛ после доигровки прошлого чемпионата практически без перерыва начали нынешний, между последним туром сезона-2019/20 и первым туром сезона-2020/21 прошло десять дней, а следовательно коллективы не имели возможности пройти полноценные сборы и заложить функциональную базу на первую часть сезона. Команды из других европейских чемпионатов готовились к сезону как минимум полтора месяца. Это сказалось и на результатах сборной России, которая в шести матчах в октябре и ноябре не одержала ни одной победы. Повлияла и пандемия. Краснодар" из-за вспышки коронавируса в коллективе был вынужден выставлять на ключевые матчи Лиги чемпионов с "Севильей" (2:3, 1:2) множество молодых футболистов, практически не имеющих опыта выступлений на взрослом уровне. При это краснодарцы оба раза были близки к тому, чтобы набрать очки, в Испании и вовсе вели со счетом 2:0. Конкурировать в Лиге чемпионов с сильнейшими сложно и из-за лимита на легионеров в чемпионате России. В заявке команды на сезон РПЛ по регламенту могут значиться только восемь иностранных игроков. Это затрудняет возможность ротации, которая особенно важна в условиях плотного графика и пандемии. Новички не помогли "Зениту" "Зенит" под руководством Сергея Семака второй год подряд занимает последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. Ранее команда из Санкт-Петербурга неизменно финишировала как минимум третьей. Набрав одно очко в шести матчах, действующий чемпион России показал худший результат в своей истории. В сезоне-2008/09 "Зенит" набрал пять очков, одержал одну победу и занял третье место.

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Хуже нынешнего "Зенита" в Лиге чемпионов по количеству очков выступал только московский "Спартак". В сезоне-2002/03 красно-белые проиграли все шесть матчей в группе с разницей забитых и пропущенных мячей 1:18. "Зенит", как чемпион России прошлого сезона, попал в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов и на бумаге имел самую проходимую группу среди всех российских команд. Однако в итоге петербуржцы набрали меньше всех очков. Не в последнюю очередь это связано с травмами ключевых игроков. По ходу турнира из состава выбывали все игроки группы атаки - Артем Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и Малком. Не помогли "Зениту" и игроки, приобретенные под Лигу чемпионов в межсезонье. Вендел провел только один полный матч и трижды вышел на замену в концовке. Деян Ловрен, заменивший на позиции центрального защитника Бранислава Ивановича, забил мяч в ворота "Брюгге", который не принес петербуржцам даже ничьей (1:2). Однако за 10 минут до окончания встречи с "Лацио" именно ошибка хорватского защитника не позволила "Зениту" довести матч до победы (1:1). "Локомотиву" не хватило глубины состава Выступление "Локомотива" в Лиге чемпионов провалом назвать нельзя. Железнодорожникам досталась сложная группа с двумя грандами - германской "Баварией" и испанским "Атлетико", а также "Зальцбургом" - опытным еврокубковым бойцом из Австрии. Столичная команда сумела дважды не проиграть испанскому коллективу и добыть выездную ничью в Австрии, но провалила первый тайм домашнего матча с "Зальцбургом" и сделала бессмысленными свои же достижения.

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Перед началом нынешнего сезона "Локомотив" начал перестройку команды. Клуб покинули несколько лидеров, в числе которых Алексей Миранчук, Жоау Марио и Джефферсон Фарфан. Из приобретенных футболистов заметной фигурой сумел стать только бывший форвард "Спартака" Зе Луиш. К тому же железнодорожники столкнулись с рядом травм. В начале сезона разрыв крестообразной связки получил полузащитник Дмитрий Баринов, по ходу Лиги чемпионов травмировался Федор Смолов. Сомнительный результат теста на коронавирус помешал сыграть в двух последних встречах Гжегожу Крыховяку и Даниилу Куликову. В результате, в заявке "Локомотива" на матч с "Баварией" было пять запасных, причем двое из них - вратари. ЦСКА второй год подряд не может преодолеть барьер групповой стадии Лиги Европы, получая себе в соперники далеко не лучшие команды Старого Света. В прошлом году столичный клуб занял последнее место в группе с вылетевшим по итогам того сезона из испанского чемпионата "Эспаньолом", болгарским "Лудогорцем" и венгерским "Ференцварошем". Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко считает, что причины неудачного выступления в еврокубках в прошлом сезоне и нынешнем абсолютно разные.

"Тогда у нас не было такой длинной скамейки. В этом году не было полноценной подготовки. На тренировках команда выглядит нормально, но в играх уровень движения снижается", - объяснил Гончаренко. Россия теряет баллы в таблице коэффициентов В нынешнем розыгрыше еврокубков стартовали шесть представителей России. "Динамо" и "Ростов" вылетели еще до старта основной стадии, уступив в квалификации Лиги Европы грузинскому "Локомотиву" (1:2) и израильскому "Маккаби" (1:2) соответственно. По итогам группового этапа российские клубы набрали 4,333 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В прошлом сезоне в активе россиян было 4,666 баллов. В сезоне-2019/20 ни одна из российских команд не пробилась в весеннюю стадию еврокубков, но на групповом турнире Лиги чемпионов было одержано три победы, а в Лиге Европы - четыре. Для того, чтобы повторить результат прошлого сезона, "Краснодару" необходимо одержать хотя бы одну победу в плей-офф Лиги Европы либо дважды сыграть вничью. По итогам прошлого сезона Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии и лишилась возможности делегировать в Лигу чемпионов три команды. По итогам группового этапа еврокубков россияне еще отстали от португальцев более чем на 4 балла (суммарный отрыв составляет почти 9 баллов). Более чем на два балла приблизились к России занимающие восьмое место Нидерланды, которые в плей-офф Лиги Европы представят "Аякс" и ПСВ.

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