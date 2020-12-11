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Лига Европы

ЦСКА проиграл загребскому "Динамо" в последнем туре группового этапа Лиги Европы

Встреча завершилась со счетом 1:3
Илья Шкурин и Йошко Гвардиол AP Photo
Описание
Илья Шкурин и Йошко Гвардиол
© AP Photo

ТАСС, 11 декабря. Московский футбольный клуб ЦСКА проиграл загребскому "Динамо" со счетом 1:3 в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

В составе российской команды отличился Кристиян Бистрович (76-я минута). У хозяев забитыми мячами отметились Йошко Гвардиол (28), Мислав Оршич (41) и Лирим Кастрати (75). ЦСКА стал первой командой, которая сумела забить "Динамо" в групповом раунде текущего сезона Лиги Европы. В другом матче группы K австрийский "Вольфсберг" дома обыграл нидерландский "Фейенорд" со счетом 1:0.

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ЦСКА не одержал ни одной победы в текущем сезоне Лиги Европы, команда лишилась шансов на выход в плей-офф турнира за тур до конца группового этапа. В шести матчах армейцы трижды сыграли вничью и три раза проиграли. Последнюю победу в еврокубках ЦСКА одержал 12 декабря 2019 года, тогда команда в Лиге Европы на выезде оказалась сильнее испанского "Эспаньола" (1:0). Групповой этап Лиги Европы сезона-2020/21 без побед закончили еще четыре команды - ирландский "Дандолк", азербайджанский "Карабах", болгарский "Лудогорец" и бельгийский "Гент".

С учетом игр Тинькофф - Российской премьер-лиги ЦСКА не может победить на протяжении шести матчей. В этих играх армейцы трижды играли вничью и трижды проиграли.

В турнирной таблице группы ЦСКА финишировал на последнем месте, набрав три очка. Победителем группы стало "Динамо", набравшее 14 очков, "Вольфсберг" с 10 очками стал вторым, команды сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. "Фейенорд" с пятью очками занял третье место.

Лига Европы-2020/21. Группа К
МестоКомандаИВНПМО
1Динамо З64209-114
3Вольфсберг63127-610
2Фейенорд61234-85
4ЦСКА60333-83
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