Успех и провал. "Краснодар" пробился в плей-офф Лиги Европы, "Зенит" вылетел из еврокубков

ТАСС, 3 декабря. "Краснодар" одержал победу над французским "Ренном" со счетом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и пробился в плей-офф Лиги Европы, обеспечив себе третье место в группе E. "Зенит" на выезде уступил "Брюгге" со счетом 0:3 и потерял все шансы уйти с последнего места группы F и продолжить борьбу в еврокубках весной.

Команда из Санкт-Петербурга набрала одно очко в пяти матчах и показала худший результат в своей истории выступлений на групповом этапе Лиги чемпионов. В случае победы над германской "Боруссией" (Дортмунд) в заключительном матче команда Сергея Семака наберет четыре очка. Это на один балл меньше, чем в сезоне-2008/09, тогда "Зенит" набрал пять очков, одержал одну победу и занял третье место. Второй год подряд "Зенит" под руководством Семака занимает последнее место в своей группе. Ранее команда из Санкт-Петербурга неизменно финишировала как минимум третьей. Шанс побороться за плей-офф еврокубков у "Зенита" оставался только в случае победы над "Брюгге". Новые игроки не усилили "Зенит" Перед игрой "Зенит" понес серьезные потери в составе. Из-за травм не смогли принять участие в матче защитник Вячеслав Караваев, полузащитник Вендел и нападающий Артем Дзюба. Из-за дисквалификации встречу пропускал центральный защитник Деян Ловрен. На его позиции с первых минут вышел 19-летний Данила Прохин. Именно его ошибка привела к первому голу в ворота "Зенита" на 33-й минуте матча. Прохин неудачно выбил мяч через центр штрафной прямо на ногу Шарлю де Кетеларе, который в одно касание отправил его в ворота. В перерыве Семак провел тройную замену. Вместо Ярослава Ракицкого, Себастьяна Дриусси и Александра Ерохина на поле появились Магомед Оздоев, Даниил Круговой и Андрей Мостовой.

"Дриусси провел только вторую игру после травмы, ему тяжело играть весь матч. Ракицкого заменили по травме, а Мостового выпустили для того, чтобы он добавил в скорости и помог Сердару Азмуну", - пояснил Семак после матча. На 58-й минуте Ханс Ванакен реализовал пенальти в ворота "Зенита", назначенный за фол Далера Кузяева. После этого Семак выпустил на поле 21-летнего Леона Мусаева и 18-летнего Даниила Шамкина, заменив Кузяева и Малкома. В оставшееся время "Зенит" пропустил еще один мяч, его автором стал Ноа Ланг. "Зенит", как чемпион России прошлого сезона, попал в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов и на бумаге имел самую проходимую группу среди всех российских команд. Однако петербуржцы после пяти туров набрали меньше всех очков. Не в последнюю очередь это связано с травмами ключевых игроков. По ходу турнира из состава выбывали все игроки группы атаки - Дзюба, Азмун, Дриусси и Малком. Не помогли "Зениту" и игроки, приобретенные под Лигу чемпионов в межсезонье. Вендел провел только один полный матч и дважды вышел на замену в концовке. Ловрен, заменивший на позиции центрального защитника Бранислава Ивановича, забил мяч в ворота "Брюгге", который не принес петербуржцам даже ничьей (1:2). Однако за 10 минут до окончания встречи с "Лацио" именно ошибка хорватского защитника не позволила "Зениту" довести матч до победы (1:1). Игру в Бельгии Ловрен пропускал из-за перебора желтых карточек.

Лига чемпионов-2020/21. Группа F Место Команда И В Н П М О 1 Боруссия Д 5 3 1 1 10-4 10 2 Лацио 5 2 3 0 9-5 9 3 Брюгге 5 2 1 2 6-8 7 4 Зенит 5 0 1 4 3-11 1

"Краснодар" прервал безвыигрышную серию российских клубов "Краснодар" попал при жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в третью корзину и получил сильных соперников по группе. Испанская "Севилья" и английский "Челси" выглядели явными фаворитами квартета. Они подтвердили свой статус, не потеряв ни одного очка в играх с "Краснодаром" и "Ренном", уже после четырех туров обеспечив себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Российская и французская команды боролись за третье место и попадание в плей-офф Лиги Европы. "Краснодар" в личном двухматчевом противостоянии оказался сильнее "Ренна". В игре первого тура во Франции российская команда сыграла вничью (1:1), а дома сумела одержать победу со счетом 1:0 благодаря голу Маркуса Берга и обеспечить себе третье место за тур до окончания группового этапа.

"Это был принципиальный матч для нас, матч за выход в евровесну. Было важно победить и сыграть "на ноль". Думаю, что мы выполнили задачу минимум, хотя, конечно, хотелось побеждать и раньше. У нас для этого были моменты и возможности", - сказал поле матча вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов. По ходу группового этапа в краснодарской команде случилась вспышка коронавируса, из-за чего многие игроки основного состава пропустили встречи с "Севильей" и "Челси". Однако на последний домашний матч в дебютном для себя основном турнире Лиги чемпионов "Краснодар" вышел в оптимальном составе. Команда Мурада Мусаева прервала серию российских клубов из 17 матчей подряд без побед на групповом этапе еврокубков нынешнего сезона. "Краснодар" остается единственной российской командой, познавшей радость победы на европейской арене, в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов южане дважды обыграли греческий ПАОК с одинаковым счетом 2:1. Благодаря победе "Краснодара" итоговый результат российских клубов в этом сезоне уже лучше, чем в предыдущем. Тогда ни один представитель чемпионата России не вышел в весеннюю стадию еврокубков. Исходы матчей последнего тура группового этапа Лиги чемпионов для "Зенита" и "Краснодара" ничего не будут решать с турнирной точки зрения. Команда из Санкт-Петербурга 8 декабря примет дортмундскую "Боруссию", а "Краснодар" в тот же день отправится в гости к "Челси".