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Допинг в спорте

Буханов предполагает, что новый глава наблюдательного совета РУСАДА будет избран в январе

Александр Ивлев, который был избран главой совета в 2017 году, не вошел в новый состав

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Новый глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет избран, скорее всего, в январе. Об этом журналистам по итогам общего собрания РУСАДА сообщил и. о. генерального директора агентства Михаил Буханов.

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Александр Ивлев был избран главой наблюдательного совета РУСАДА в 2017 году, он не вошел в новый состав наблюдательного совета, который был утвержден в пятницу.

"Пока данный вопрос не рассматривался. В следующем году необходимо будет собраться, решить процедурные вопросы. Этот процедурный вопрос будет решен, я думаю, в январе", - сказал Буханов.

С 1 января 2021 года вступает в силу обновленная версия Всемирного антидопингового кодекса Всемирного антидопингового агентства. Документ содержит новые требования применительно к статусу коллегиальных органов управления национальных антидопинговых агентств. Представители исполнительных органов власти, национального олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления национального антидопингового агентства.

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Допинг
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