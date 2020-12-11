Шахматист Карякин доволен своей игрой после шести туров суперфинала чемпионата России

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Гроссмейстер Сергей Карякин доволен тем, как провел первые шесть туров суперфинала чемпионата России по шахматам, ему удалось избежать грубых ошибок и возглавить турнирную таблицу. Об этом Карякин рассказал ТАСС.

В четверг Карякин белыми фигурами победил Максима Матлакова в шестом туре турнира и делит первое место с Яном Непомнящим, в активе шахматистов по 4,5 очка.

"Доволен тем, как удалось пройти первые шесть туров, я делю первую строчку - это прекрасно. Какие-то ошибки допускал, но ничего такого сверхъестественного, грубых ошибок я не допустил. В целом я доволен стартом, - сказал Карякин. - А пятницу, выходной день на турнире, я проведу с семьей".

Суперфиналы 73-го чемпионата страны среди мужчин и 70-го национального первенства среди женщин стартовали 5 декабря и будут продолжаться до 16 декабря. Местом проведения турниров стал Центральный дом шахматиста им. М. М. Ботвинника в Москве, в здании которого располагается Музей шахмат. Соревнования проходят по круговой системе в 11 туров.