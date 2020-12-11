{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Подколзин будет капитаном сборной России по хоккею на молодежном чемпионате мира

Турнир пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января
Василий Подколзин (слева) Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Василий Подколзин (слева)
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Василий Подколзин назначен капитаном молодежной сборной России на чемпионат мира 2021 года. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Игорь Ларионов.

На эту тему
Третьяк надеется, что молодежная сборная России по хоккею выиграет чемпионат мира

"Василий Подколзин - капитан команды. Мы знаем его лидерские качества, у нас большая вера в этого игрока", - сказал Ларионов.

Турнир среди игроков не старше 20 лет пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. Сборная России будет играть в группе В, первым соперником россиян на турнире станет команда США. Также в группе выступят команды Швеции, Чехии и Австрии.

"Спасибо штабу, что доверили мне быть капитаном на чемпионате мира. Я два раза уже ездил на молодежный чемпионат мира и на себе прочувствовал все приятные и неприятные эмоции. На своем опыте могу сказать, что время подготовки к турниру - лучшее время в жизни, время, когда команда становится семьей. Надо им наслаждаться", - отметил Подколзин.

Для 19-летнего Подколзина предстоящий молодежный чемпионат мира станет третьим в карьере. На двух предыдущих турнирах сборная России завоевала бронзовые и серебряные медали. Подколзин провел пять матчей в составе национальной сборной России и был капитаном команды на победном Кубке Карьяла нынешнего года. В составе СКА в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги форвард провел 24 матча, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Вопрос по допуску зрителей на открытые стадионы Подмосковья будет решен 14 декабря
По словам министра спорта Московской области Романа Терюшкова, речь идет о футболе и хоккее с мячом
Читать полностью