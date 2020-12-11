Подколзин будет капитаном сборной России по хоккею на молодежном чемпионате мира

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Василий Подколзин назначен капитаном молодежной сборной России на чемпионат мира 2021 года. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Игорь Ларионов.

"Василий Подколзин - капитан команды. Мы знаем его лидерские качества, у нас большая вера в этого игрока", - сказал Ларионов.

Турнир среди игроков не старше 20 лет пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. Сборная России будет играть в группе В, первым соперником россиян на турнире станет команда США. Также в группе выступят команды Швеции, Чехии и Австрии.

"Спасибо штабу, что доверили мне быть капитаном на чемпионате мира. Я два раза уже ездил на молодежный чемпионат мира и на себе прочувствовал все приятные и неприятные эмоции. На своем опыте могу сказать, что время подготовки к турниру - лучшее время в жизни, время, когда команда становится семьей. Надо им наслаждаться", - отметил Подколзин.

Для 19-летнего Подколзина предстоящий молодежный чемпионат мира станет третьим в карьере. На двух предыдущих турнирах сборная России завоевала бронзовые и серебряные медали. Подколзин провел пять матчей в составе национальной сборной России и был капитаном команды на победном Кубке Карьяла нынешнего года. В составе СКА в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги форвард провел 24 матча, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.