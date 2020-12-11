Роман Ротенберг: молодежная сборная России не имеет проблем из-за коронавируса перед ЧМ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею не имеет проблем при подготовке к чемпионату мира, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом журналистам рассказал глава штаба национальной сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Ранее сообщалось о проблемах, в частности у сборных Канады и Швеции, в процессе подготовки к турниру. Также писалось, что из-за коронавируса шведы могут не принять участие в чемпионате мира.

"В прессе бывает много фейковых новостей, мы на это не обращаем внимания. По факту, сейчас у нас нет никаких проблем. Мы тренируемся и находимся в тех реалиях, в которых находимся, и для нас очень важно, чтобы все лучшие поехали, но в то же время мы не можем повлиять на ситуацию. Наши доктора проводят огромную работу, чтобы команда в полном составе приняла участие в чемпионате мира", - сказал Ротенберг.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в Эдмонтоне.