{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Роман Ротенберг: молодежная сборная России не имеет проблем из-за коронавируса перед ЧМ

Первый вице-президент Федерации хоккея России отметил, что врачи команды проводят огромную работу
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею не имеет проблем при подготовке к чемпионату мира, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом журналистам рассказал глава штаба национальной сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

На эту тему
Третьяк надеется, что молодежная сборная России по хоккею выиграет чемпионат мира

Ранее сообщалось о проблемах, в частности у сборных Канады и Швеции, в процессе подготовки к турниру. Также писалось, что из-за коронавируса шведы могут не принять участие в чемпионате мира.

"В прессе бывает много фейковых новостей, мы на это не обращаем внимания. По факту, сейчас у нас нет никаких проблем. Мы тренируемся и находимся в тех реалиях, в которых находимся, и для нас очень важно, чтобы все лучшие поехали, но в то же время мы не можем повлиять на ситуацию. Наши доктора проводят огромную работу, чтобы команда в полном составе приняла участие в чемпионате мира", - сказал Ротенберг.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в Эдмонтоне.

Вопрос по допуску зрителей на открытые стадионы Подмосковья будет решен 14 декабря
По словам министра спорта Московской области Романа Терюшкова, речь идет о футболе и хоккее с мячом
Читать полностью