Третьяк: совет IIHF продолжает надеяться, что Белоруссия и Латвия примут ЧМ-2021

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) по-прежнему надеется, что чемпионат мира 2021 года пройдет в Белоруссии и Латвии. Об этом на пресс-конференции заявил президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета IIHF Владислав Третьяк.

Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске. Однако в начале августа вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения турнира. Причиной данной инициативы стали демонстрации оппозиции после результатов выборов президента Белоруссии.

"Совет на сегодня уверен и надеется, что Белоруссия и Латвия проведут чемпионат. Все взгляды сегодня на то, что чемпионат мира должен пройти там. Если к нам будет обращение, то решает правительство, потому что это согласует правительство. Мы всегда готовы, если будет такая ситуация и правительство примет такое решение, но чтобы я такого говорил - нет", - сказал Третьяк.

Окончательное решение по месту проведения турнира IIHF должна принять в январе. Россия примет чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге.