Индивидуальный Кубок мира с участием сильнейших борцов России стартует в Сербии

ТАСС, 12 декабря. Главный борцовский турнир года - индивидуальный Кубок мира по спортивной борьбе - стартует в субботу в Белграде. Соревнования стали единственной возможной альтернативой чемпионату мира, который оказалось невозможно провести из-за распространения коронавирусной инфекции - соответствующее решение было принято на заседании бюро Объединенного мира борьбы (UWW), которое прошло 10 ноября в формате онлайн.

Чемпионат мира по борьбе пройдет в Белграде в формате индивидуального Кубка мира

Как пояснил ТАСС вице-президент UWW, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, на решение бюро повлияло недостаточное количество стран-участниц. "Главным условием для проведения чемпионата мира было участие определенного количества стран, выступавших на прошлогоднем чемпионате мира, но от участия в чемпионате отказались Океания, страны Латинской Америки, а также большое количество стран, где коммуникации закрыты", - сказал он.

Мамиашвили добавил, что несмотря на смену формата соревнований, на турнире выступят сильнейшие борцы России, так как для национальной команды это по сути все тот же чемпионат мира.

Сборную России по вольной борьбе на Кубке мира возглавит олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы Абдулрашид Садулаев (категория до 97 кг), также команду представят двукратный чемпион мира Заур Угуев (до 57 кг), чемпион мира Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), чемпион Европы и победитель Европейских игр Даурен Куруглиев (до 86 кг), призер чемпионата мира Алихан Жабраилов (до 92 кг) и другие спортсмены. Команду по греко-римской борьбе возглавит двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Роман Власов (до 77 кг). Также в команду вошли олимпийский чемпион Давит Чакветадзе (до 87 кг), чемпион мира и Европы Степан Марянян (до 60 кг), призер чемпионата Европы Назир Абдулаев (до 67 кг), двукратный чемпион мира, чемпион Европы Муса Евлоев (до 97 кг), чемпион мира и призер Олимпийских игр Сергей Семенов (до 130 кг).

В состав женской сборной вошли бронзовый призер Олимпиады-2016 Екатерина Букина (до 76 кг), серебряный призер чемпионата мира Любовь Овчарова (до 62 кг), бронзовый призер чемпионата мира - 2019 Екатерина Полещук (до 50 кг), чемпионки Европы Ольга Хорошавцева (до 55 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг), призеры чемпионатов Европы Светлана Липатова (до 59 кг) и Мария Кузнецова (до 65 кг).

Первыми на Кубке мира выступят борцы греко-римского стиля - финалы пройдут 13 и 14 декабря, победительницы женского турнира определятся 15 и 16 декабря. Медали в вольной борьбе будут разыграны 17 и 18 декабря.