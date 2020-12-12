СМИ: единственный игрок НХЛ из молодежной сборной США Робертсон может пропустить ЧМ

По его информации, в "Торонто" хотят, чтобы Робертсон прошел тренировочный лагерь команды перед началом нового сезона НХЛ. В случае, если датой старта регулярного чемпионата станет 13 января, лагеря откроются в конце декабря либо начале января.

ТАСС, 12 декабря. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" и сборной США по хоккею Ник Робертсон может пропустить молодежный чемпионат мира для игроков не старше 20 лет 2021 года. Об этом сообщает журналист телеканала TSN Боб Маккензи.

Финал молодежного чемпионата мира пройдет 5 января. Протокол безопасности НХЛ обязывает игроков, прибывших в свои команды из других городов, пройти семидневный карантин. В этом случае Робертсон пропустит тренировочный лагерь "Торонто".

19-летний Робертсон является единственным представителем НХЛ из расширенного списка сборной США. В прошлом сезоне он сыграл за "Торонто" четыре матча и забросил одну шайбу.

Ранее стало известно, что молодежный чемпионат мира пропустит выбранный "Нью-Йорк Рейнджерс" под первым номером на драфте НХЛ 2020 года канадский нападающий Алексис Лафренье, ставшим самым ценным игроком прошлогоднего турнира. Пресс-служба сборной Канады сообщила, что решение было принято "Рейнджерс".

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. Сборная России будет играть в группе В, первым соперником россиян на турнире станет сборная США. Помимо них, в группе выступят команды Швеции, Чехии и Австрии. В ноябре российская сборная молодежным составом выиграла первый этап Евротура - Кубок Карьяла. Молодежная сборная США является четырехкратным чемпионом мира.