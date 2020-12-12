СМИ: единственный игрок НХЛ из молодежной сборной США Робертсон может пропустить ЧМ

ТАСС, 12 декабря. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" и сборной США по хоккею Ник Робертсон может пропустить молодежный чемпионат мира для игроков не старше 20 лет 2021 года. Об этом сообщает журналист телеканала TSN Боб Маккензи.
По его информации, в "Торонто" хотят, чтобы Робертсон прошел тренировочный лагерь команды перед началом нового сезона НХЛ. В случае, если датой старта регулярного чемпионата станет 13 января, лагеря откроются в конце декабря либо начале января.
Interesting situation developing that may — nothing is official quite yet — mean Team could be without Nick Robertson (TOR) for the WJC.— Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) December 11, 2020
Финал молодежного чемпионата мира пройдет 5 января. Протокол безопасности НХЛ обязывает игроков, прибывших в свои команды из других городов, пройти семидневный карантин. В этом случае Робертсон пропустит тренировочный лагерь "Торонто".
19-летний Робертсон является единственным представителем НХЛ из расширенного списка сборной США. В прошлом сезоне он сыграл за "Торонто" четыре матча и забросил одну шайбу.
Ранее стало известно, что молодежный чемпионат мира пропустит выбранный "Нью-Йорк Рейнджерс" под первым номером на драфте НХЛ 2020 года канадский нападающий Алексис Лафренье, ставшим самым ценным игроком прошлогоднего турнира. Пресс-служба сборной Канады сообщила, что решение было принято "Рейнджерс".
Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. Сборная России будет играть в группе В, первым соперником россиян на турнире станет сборная США. Помимо них, в группе выступят команды Швеции, Чехии и Австрии. В ноябре российская сборная молодежным составом выиграла первый этап Евротура - Кубок Карьяла. Молодежная сборная США является четырехкратным чемпионом мира.