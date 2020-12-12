Винер-Усманова опасается, что Гран-при по художественной гимнастике в Москве не состоится

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавируса может негативным образом отразиться на проведении в Москве февральского этапа Гран-при по художественной гимнастике. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова.

Этап Гран-при по художественной гимнастике должен пройти в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 17 по 21 февраля 2021 года.

"У меня есть опасения, что этот международный турнир не состоится, - сказала Винер-Усманова. - А у кого их сейчас нет, мы не знаем, что будет завтра. Но мы планируем его провести. Я хочу, чтобы в конце января прошло первенство России, чтобы все могли выступить на нем перед Гран-при".

В 2020 году во Дворце гимнастики Винер-Усмановой прошли три онлайн-турнира по художественной гимнастике. Существует вероятность, что Международная федерация гимнастики (FIG) в начале олимпийского сезона может разрешить проводить некоторые традиционные международные турниры под своей эгидой, в том числе этапы Гран-при, в онлайн-формате.

Собеседница ТАСС добавила, что 17 декабря должен пройти Кубок Москвы по художественной гимнастике, на котором выступят члены сборной России Лала Крамаренко и Анастасия Симакова.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.