Коу надеется на скорейшее возвращение России в мировую легкоатлетическую семью

"Надеюсь, что эта проблема будет решена в обозримом будущем. Не уверен, что могу сказать "в ближайшем будущем", - сказал Коу. - Не могу определить, как скоро это решится, но это должно быть нашей целью".

30 ноября новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал Петр Иванов.

"Плохо, что такая страна, как Россия остается вне нашего вида спорта. Я хочу, чтобы Россия вернулась в качестве полноценно функционирующей федерации, на которую можно рассчитывать и которую примут все остальные федерации. У меня оптимистичный настрой по этому поводу, мы двигаемся в правильном направлении. Недавно был выбран новый глава ВФЛА, и рабочая группа считает, что наконец у организации есть новый президент, который понимает важность проведения изменений", - добавил он.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.