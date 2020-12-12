Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира, россиянки - восьмые

ТАСС, 12 декабря. Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Сборная Норвегии показала результат 1 час 8 минут 4,3 секунды, пробежав один штрафной круг на восьми огневых рубежах и использовав шесть дополнительных патронов.

Второе место заняли представительницы Франции (отставание 24,5 секунды; 0 кругов + 16 патронов), третьей финишировала команда Швеции (+32,5; 1+9).

Сборная России в составе Евгении Павловой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Ульяны Кайшевой заняла восьмое место (+1.51; 1+8).

В эстафетном зачете Кубка наций первое место делят сборные Швеции и Франции, набравшие по 108 очков после двух гонок, норвежки идут третьими (94). Сборная России располагается на шестой строчке, имея в активе 77 очков.

Позднее в субботу пройдет мужская эстафетная гонка, начало - 16:45 мск. Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится 13 декабря.