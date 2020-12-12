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Баскетбольные еврокубки

Баскетболист ЦСКА Джеймс признан MVP недели Евролиги

В матче с "Химками" американский защитник был близок к трипл-даблу, набрав 36 очков, сделав 10 передач и девять подборов
Майк Джеймс EPA-EFE/Georgia Panagopoulou
Описание
Майк Джеймс
© EPA-EFE/Georgia Panagopoulou

ТАСС, 12 декабря. Евролига признала баскетболиста московского ЦСКА Майка Джеймса самым ценным игроком 12-й недели регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

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На этой неделе Джеймс помог команде обыграть в гостях подмосковные "Химки" (96:87), победа стала для команды восьмой кряду. В той встрече американский защитник был близок к трипл-даблу, набрав 36 очков, сделав 10 передач и девять подборов. Его индекс полезности составил 51, что стало лучшим результатом в истории ЦСКА и шестым в истории Евролиги.

В ноябре Джеймс был признан лучшим игроком месяца в Евролиге.

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