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Бокс

Кремлев заявил, что поставил перед собой цель вернуть AIBA в олимпийскую семью

В субботу генеральный секретарь Федерации бокса России был избран президентом AIBA
Президент AIBA Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент AIBA Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Избранный президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев поставил задачу вернуть организацию в олимпийскую семью. Комментарий Кремлева ТАСС предоставила пресс-служба Федерации бокса России.

В субботу генеральный секретарь Федерации бокса России Кремлев был избран президентом AIBA, набрав 57,3% голосов на конгрессе организации.

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"Нашей первоочередной задачей будет погашение долгов AIBA. Как я и обещал, когда объявил о решении баллотироваться на пост президента, мы погасим долги в течение первых шести месяцев. Моя деятельность будет направлена на то, чтобы привлечь $50 млн за два года - средства, которые будут использованы для восстановления и развития AIBA", - сказал Кремлев.

30 ноября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

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