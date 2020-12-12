Кремлев заявил, что поставил перед собой цель вернуть AIBA в олимпийскую семью

"Нашей первоочередной задачей будет погашение долгов AIBA. Как я и обещал, когда объявил о решении баллотироваться на пост президента, мы погасим долги в течение первых шести месяцев. Моя деятельность будет направлена на то, чтобы привлечь $50 млн за два года - средства, которые будут использованы для восстановления и развития AIBA", - сказал Кремлев.

30 ноября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.