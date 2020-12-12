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Формула-1

Ферстаппен выиграл квалификацию этапа "Формулы-1" в Абу-Даби

Россиянин Даниил Квят стал седьмым
Макс Ферстаппен EPA-EFE/FIA/F1
Описание
Макс Ферстаппен
© EPA-EFE/FIA/F1

ТАСС, 12 декабря. Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Абу-Даби - последнего, 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Лучший круг голландец проехал за 1 минуту 35,246 секунды. Второе место занял финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас (1.35,271), третьим стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (1.35,332)

Россиянин Даниил Квят, представляющий "Альфа Таури", пробился в третий сегмент и стартует в воскресенье с седьмой позиции, его партнер по команде француз Пьер Гасли - с 10-й.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 16:10 мск.

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