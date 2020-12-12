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Бокс

Кремлев не принял решения о совмещении постов в AIBA и Федерации бокса России

В субботу генсек Федерации бокса России был избран президентом AIBA
Президент AIBA Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент AIBA Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Умар Кремлев на данный момент не принял решения о совмещении постов в Международной ассоциации бокса (AIBA) и Федерации бокса России. Об этом ТАСС рассказал источник.

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В субботу генеральный секретарь Федерации бокса России Кремлев был избран президентом AIBA, набрав 57,3% голосов на конгрессе организации.

"Кремлев пока не принял решения о совмещении постов. Выборы в Федерации бокса России планируются на февраль", - заявил собеседник агентства.

Кремлеву 38 лет. Он был избран генеральным секретарем Федерации бокса России в 2017 году. Также Кремлев является первым вице-президентом Европейской конфедерации бокса (EUBC).

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