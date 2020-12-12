"Валенсия" сыграла вничью с "Атлетиком". Черышев вышел на замену

ТАСС, 12 декабря. Футбольный клуб "Валенсия" в матче 13-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с "Атлетиком" со счетом 2:2. Матч прошел в Валенсии на стадионе "Месталья".

Перенесший COVID-19 Черышев готовится в общей группе к матчу с "Атлетиком"

В составе хозяев голы забили Карлос Солер (26-я минута, с пенальти) и Ману Вальехо (83), у гостей отличились Асьер Вильялибре (55) и Рауль Гарсия (79, с пенальти).

Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле вместо Юнуса Мусы на 60-й минуте, результативными действиями не отметился. Он провел первый матч после коронавируса, заразившийся в конце ноября полузащитник пропустил две игры команды в чемпионате Испании против "Атлетико" (0:1) и "Эйбара" (0:0).

В турнирной таблице чемпионата Испании "Валенсия" занимает десятое место, набрав 14 очков в 13 матчах. "Атлетик" идет 11-м с 14 очками в 12 матчах. В следующем матче "Валенсия" 19 декабря на выезде сыграет против "Барселоны".