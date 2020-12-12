Кремлев заявил, что покинет пост генерального секретаря Федерации бокса России

"У меня не получится совмещать две должности, - сказал Кремлев. - Мы проведем выборы в феврале, мне нужно будет передать все дела. У нас много профессиональных людей, в том числе олимпийских чемпионов, которые могли бы возглавить федерацию. Мы также будем консультироваться с руководством".

Кремлеву 38 лет. Он был избран генеральным секретарем Федерации бокса России в 2017 году. Также Кремлев является первым вице-президентом Европейской конфедерации бокса.