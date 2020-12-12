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Бокс

Кремлев заявил, что покинет пост генерального секретаря Федерации бокса России

В субботу он был избран на пост президента AIBA
Президент AIBA Умар Кремлев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент AIBA Умар Кремлев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новый президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев покинет пост генерального секретаря Федерации бокса России. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу Кремлев был избран президентом AIBA.

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"У меня не получится совмещать две должности, - сказал Кремлев. - Мы проведем выборы в феврале, мне нужно будет передать все дела. У нас много профессиональных людей, в том числе олимпийских чемпионов, которые могли бы возглавить федерацию. Мы также будем консультироваться с руководством".

Кремлеву 38 лет. Он был избран генеральным секретарем Федерации бокса России в 2017 году. Также Кремлев является первым вице-президентом Европейской конфедерации бокса.

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