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Бокс

Кремлев: AIBA усилит антидопинговую работу

В субботу генеральный секретарь Федерации бокса России был избран президентом AIBA

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новый президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев считает необходимым усилить работу организации по борьбе с допингом. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу генеральный секретарь Федерации бокса России Кремлев был избран президентом AIBA, набрав 57,3% голосов на конгрессе организации.

"Важно провести работу по борьбе с допингом. У каждой региональной федерации должна быть антидопинговая программа. Эту работу очень важно проводить", - сказал Кремлев.

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