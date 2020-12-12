Кремлев: AIBA усилит антидопинговую работу

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новый президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев считает необходимым усилить работу организации по борьбе с допингом. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу генеральный секретарь Федерации бокса России Кремлев был избран президентом AIBA, набрав 57,3% голосов на конгрессе организации.

"Важно провести работу по борьбе с допингом. У каждой региональной федерации должна быть антидопинговая программа. Эту работу очень важно проводить", - сказал Кремлев.