"Валенсия" вышла в 1/32 финала Кубка Испании, отыгравшись с 0:2 в матче с "Террасой"

ТАСС, 16 декабря. Футболисты испанской "Валенсии" в дополнительное время со счетом 4:2 обыграли "Террасу" в гостевом матче 1/64 финала Кубка Испании по футболу.

Основное время встречи закончилось со счетом 2:2. В составе победителей голы забили Карлос Солер (83), Юнус Мусах (90+1) и Гонсалу Гедеш (103 и 108). У проигравших отличились Жауме Паскуаль (9) и Алехандро Фернандес (50). Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев провел на поле 71 минуту и был заменен.

В другом матче "Леванте" в гостях разгромил команду "Расинг Мурсия" со счетом 5:0. Российский нападающий клуба из "Валенсии" Эдгар Севикян вышел на поле на 59-й минуте и не отметился результативными действиями.

Жеребьевка пар 1/32 финала Кубка Испании будет проведена позднее. Следующий матч "Валенсия" проведет 19 декабря в чемпионате Испании в гостях против "Барселоны".