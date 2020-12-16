48-летний Яромир Ягр сделал голевую передачу в своем первом матче с марта

"Кладно", в составе которого играет 48-летний Ягр, обыграл "Дуклу" со счетом 7:5. Ягр ассистировал Матиасу Филипу в эпизоде с четвертым голом "Кладно". Для Ягра этот матч стал первым с 6 марта 2020 года.

Ягр с 1 921 очком занимает второе место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и третье - по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1 733). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги. В составе "Питтсбурга" Ягр становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998-2001). В НХЛ он также выступал за "Вашингтон", "Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон", "Нью-Джерси", "Флориду" и "Калгари".

В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). Он входит в число 27 игроков, которым удалось завоевать Кубок Стэнли, золото Олимпиады и чемпионата мира. В составе омского "Авангарда" Ягр, начавший свою карьеру в "Кладно" в 1988 году, стал обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка континента.