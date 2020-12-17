Церемония вручения наград ФИФА пройдет в четверг в онлайн-формате

С 2010 года награда присуждалась совместно с изданием "Франс футбол". После подписания контракта в название легендарного "Золотого мяча" добавилась аббревиатура федерации. Так продолжалось до 2015 года - времени окончания срока соглашения. С тех пор "Золотой мяч" "Франс футбол" снова вручает отдельно, в то время как ФИФА учредила собственную награду лучшему игроку года.

В прошлом году награда лучшему футболисту была присуждена аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси. В этот раз Месси снова в числе финалистов, компанию ему составляют поляк Роберт Левандовский ("Бавария") и португалец Криштиану Роналду ("Ювентус"). На награду лучшему тренеру года претендуют Марсело Бьелса ("Лидс"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария") и прошлогодний победитель Юрген Клопп ("Ливерпуль".)

Всего награды будут присуждены в 11 номинациях. Помимо лучшего футболиста и тренера, определятся лучшая футболистка, лучший тренер женской команды, лучший вратарь в мужском и женском футболе, обладатель приза за честную игру, также будут определены символические сборные. Награду Fan Award ("Фан эворд") получит болельщик (или группа болельщиков) за выдающуюся поддержку команды, приз имени Ференца Пушкаша будет присужден автору самого красивого гола.