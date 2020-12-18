"Ривер Плейт" забил шесть голов "Насьоналю" и вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

В составе "Ривер Плейта" голами отметились Хохре Карраскаль (28-я минута), Николас де ла Крус (45), Бруно Сукулини (50), Рафаэль Борре (67, 74, 80). За "Насьональ" забили Айртон Коуго (45+2), Сантьяго Родригес (55). На 18-й минуте за грубую игру был удален вратарь уругвайской команды Серхио Рочет.

В первом матче победу также одержал "Ривер Плейт" (2:0). По итогам двух встреч аргентинская команда вышла в полуфинал Кубка Либертадорес, где сыграет с бразильским "Палмейрасом".

Последний участник полуфинала определится в ответном матче четвертьфинала между аргентинскими "Бока Хуниорс" и "Расингом". Встреча пройдет 24 декабря. Первый матч команд завершился победой "Расинга" со счетом 1:0, единственный мяч забил бывший игрок московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с бразильским "Сантосом".

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Действующим победителем турнира является бразильский "Фламенго". Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.