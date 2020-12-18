Криштиану Роналду впервые включил Месси в тройку лучших футболистов года

ТАСС, 18 декабря. Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду поставил аргентинского футболиста испанской "Барселоны" Лионеля Месси на второе место при голосовании за лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Роналду впервые включил Месси в список трех лучших футболистов года. На первое место португалец поставил поляка Роберта Левандовского из германской "Баварии", который в итоге и стал обладателем награды. На третьем месте в списке Роналду оказался нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе.

Роналду 35 лет, он выступает за "Ювентус" с июля 2018 года. До этого он играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Роналду является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.

Награда лучшему игроку по версии ФИФА учреждена в 2016 году. Дважды ее получал Роналду (2016, 2017), по одному разу - Месси (2019), Левандовский и хорват Лука Модрич (2018).