Бывший гендиректор "Локомотива" Геркус примет участие в выборах президента ФНЛ

7 декабря Игорь Ефремов объявил о решении покинуть пост президента лиги, который он занимал с 2010 года. Исполняющим обязанности был назначен исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов. Дата выборов главы ФНЛ пока не определена.

"Общаясь с клубами, знаю их желание сделать лигу сильнее, - написал Геркус. - Уверен, что потенциал ФНЛ - имиджевый, маркетинговый, коммерческий, спортивный - сильно недооценен. Клубы хотят развиваться в духе времени, им нужны перемены, новые коммуникации с болельщиками, другая организация работы по привлечению коммерческих спонсоров и партнеров, есть потребность в спортивном развитии, в улучшении организации турнира. Я намерен заручиться поддержкой клубов, пойти на выборы президента Футбольной национальной лиги и выиграть их".

"Территориально ФНЛ - самая большая лига в мире. От Калининграда до Хабаровска - это и есть Россия. Каждый клуб, каждый регион одинаково важен и значим. Я вижу ФНЛ сильной, успешной, привлекательной лигой, объединяющей болельщиков всех возрастов, во всех регионах страны, доступной и привлекательной для общества, развивающей игроков, тренеров и судей", - добавил бывший гендиректор "Локомотива".

Геркус работал в "Локомотиве" с лета 2016 года по декабрь 2018-го. Во время его пребывания в клубе "Локомотив" выиграл Кубок России сезона-2016/17, в сезоне-2017/18 клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. При Геркусе в "Локомотив" пришли такие футболисты, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хёведес, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов. Также при нем в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, с которым "Локомотив" выиграл первые чемпионские титулы в 2002 и 2004 годах.