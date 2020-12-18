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Санкции WADA против российского спорта

Комиссия спортсменов МОК разочарована решением CAS в отношении российского спорта

В комиссии разочарованы тем, что рекомендация WADA о четырехлетних санкциях не была поддержана CAS

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) разочарована тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не принял все рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) по санкциям в отношении российского спорта. Об этом сообщается на сайте комиссии.

В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта. В частности, россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом.

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"Признавая санкции, введенные в отношении России и затрагивающие крупные спортивные мероприятия, запланированные на ближайшие два года, включая Олимпийские игры в Токио и Пекине, комиссия спортсменов МОК разочарована тем, что рекомендация WADA о четырехлетних санкциях не была поддержана CAS", - говорится в сообщении.

"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с МОК, WADA и всеми заинтересованными сторонами, чтобы понять практические последствия решения CAS. Мы продолжим информировать сообщество спортсменов по важным для него вопросам и представлять интересы спортсменов при принятии решений на самом высоком уровне", - отмечается в сообщении.

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РоссияСанкции WADA против российского спорта
Санкции WADA против российского спорта
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