Комиссия спортсменов МОК разочарована решением CAS в отношении российского спорта

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) разочарована тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не принял все рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) по санкциям в отношении российского спорта. Об этом сообщается на сайте комиссии.

В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта. В частности, россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом.