Комиссия спортсменов МОК разочарована решением CAS в отношении российского спорта

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) разочарована тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не принял все рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) по санкциям в отношении российского спорта. Об этом сообщается на сайте комиссии.
В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта. В частности, россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом.
"Признавая санкции, введенные в отношении России и затрагивающие крупные спортивные мероприятия, запланированные на ближайшие два года, включая Олимпийские игры в Токио и Пекине, комиссия спортсменов МОК разочарована тем, что рекомендация WADA о четырехлетних санкциях не была поддержана CAS", - говорится в сообщении.
"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с МОК, WADA и всеми заинтересованными сторонами, чтобы понять практические последствия решения CAS. Мы продолжим информировать сообщество спортсменов по важным для него вопросам и представлять интересы спортсменов при принятии решений на самом высоком уровне", - отмечается в сообщении.