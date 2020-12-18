Кравцов: решение CAS не ведет к необъяснимым запретам на участие россиян, как на ОИ-2018

В четверг было объявлено, что российские спортсмены могут принимать участие в чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, при этом в них могут участвовать и имеющие допинговое прошлое.

"Тут есть и положительные, и отрицательные моменты. Не очень хорошо, что практически получился режим коллективной ответственности - спортсменов лишают возможности выступать под флагом и гимном. С другой стороны, есть положительные моменты, на мой взгляд, решение менее жесткое, чем перед Пхёнчханом. Там МОК (Международный олимпийский комитет - прим. ТАСС) по каким-то своим трудно объяснимым причинам приглашал спортсменов на Игры, многие наши спортсмены совершенно необоснованно не попали на Игры в Южную Корею", - добавил он.

"Из того, что я увидел в решении CAS, такой фактор не будет работать в Пекине (на Олимпиаде 2022 года - прим. ТАСС). Национальная команда будет выступать без флага, это плохо, но главное, что не будет принципа двойного наказания, необъяснимых отказов не должно быть. Что тут рефлексировать, стоит смотреть в будущее", - добавил он.