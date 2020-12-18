IHF допустит российских гандболистов к участию в чемпионате мира на определенных условиях

ТАСС, 18 декабря. Мужская сборная России сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира по гандболу при выполнении определенных условий. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гандбола (IHF).

Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал список санкций в отношении российского спорта. В частности, россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Также будет запрещено использование российского гимна, а сам флаг не должен быть представлен на форме спортсменов. В то же время допускается использование цветов флага.

По информации источника, сборная России будет допущена к участию в чемпионате мира на определенных условиях, которые в данный момент разрабатываются.

Чемпионат мира по гандболу пройдет 13-31 января в Египте и станет первым турниром для российских спортсменов, на котором сборная выступит согласно определенным CAS условиям.