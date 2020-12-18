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Санкции WADA против российского спорта

IHF допустит российских гандболистов к участию в чемпионате мира на определенных условиях

Отмечается, что критерии разрабатываются в данный момент
Российские гандболисты EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Описание
Российские гандболисты
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

ТАСС, 18 декабря. Мужская сборная России сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира по гандболу при выполнении определенных условий. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гандбола (IHF).

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В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал список санкций в отношении российского спорта. В частности, россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Также будет запрещено использование российского гимна, а сам флаг не должен быть представлен на форме спортсменов. В то же время допускается использование цветов флага.

По информации источника, сборная России будет допущена к участию в чемпионате мира на определенных условиях, которые в данный момент разрабатываются.

Чемпионат мира по гандболу пройдет 13-31 января в Египте и станет первым турниром для российских спортсменов, на котором сборная выступит согласно определенным CAS условиям.

Теги
Санкции WADA против российского спорта
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