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Лига Европы

"Карабах" получил техническое поражение за пропуск матча Лиги Европы из-за коронавируса

"Вильярреал" сыграет с "Зальцбургом" в 1/16 финала, "Карабах" не сумел пробиться в плей-офф

ТАСС, 18 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил техническое поражение азербайджанскому "Карабаху" за пропуск матча Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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"Карабах" не смог прибыть на заключительный, шестой матч группового этапа турнира против испанского "Вильярреала" 10 декабря, в связи с чем азербайджанскому клубу было засчитано поражение со счетом 0:3. Причиной пропуска встречи стал ряд заражений коронавирусом в составе "Карабаха".

Тем самым, "Вильярреал" благодаря победе набрал 16 очков в таблице группы I. До решения УЕФА команда также была на первой строчке в группе с 13 очками в активе и вышла в плей-офф турнира. "Карабах" с одним очком завершил участие на последней строчке таблицы. В 1/16 финала испанский клуб встретится с австрийским "Зальцбургом".

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