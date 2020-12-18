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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России выиграла общий зачет индивидуального Кубка мира по борьбе

На счету россиян 16 золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей

ТАСС, 18 декабря. Российские борцы стали победителями общего зачета индивидуального Кубка мира. Турнир прошел в Белграде и стал заменой чемпионату мира в Осло, который был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год.

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Всего российская сборная завоевала 16 золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. Второе место на счету сборной Киргизии (3-0-5), третьей стала команда Белоруссии (2-1-6).

Золотые медали в актив записали борцы вольного стиля Завур Угуев (весовая категория до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (61 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг), Алихан Жабраилов (до 92 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Шамиль Шарипов (до 125 кг).

В греко-римской борьбе победу сборной принесли Эмин Сефершаев (до 55 кг), Жамболат Локьяев (до 63 кг), Назир Абдуллаев (до 67 кг), Роман Власов (до 77 кг), Милад Алирзаев (до 82 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

У женщин золотые награды в активе Екатерины Полещук (до 50 кг) и Светланы Липатовой (до 59 кг).

Серебро в активе борцов классического стиля Степана Мараняна (до 60 кг) и Давита Чакветадзе (до 87 кг). Бронзовые награды завоевали Анжелика Ветошкина (до 53 кг), Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Вероника Чумикова (до 57 кг), Любовь Овчарова (до 62 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг).

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