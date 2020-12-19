Нападающий "Боруссии" Мукоко в 16 лет стал самым молодым автором гола в бундеслиге

ТАСС, 19 декабря. Юссуфа Мукоко стал самым молодым автором забитого гола в истории чемпионата Германии по футболу.

Нападающий дортмундской "Боруссии" забил на 61-й минуте гостевого матча 13-го тура против "Униона".

Немецкому форварду на данный момент 16 лет и 28 дней. Предыдущее достижение в июне 2020 года установил полузащитник "Байера" Флориан Вирц (17 лет 34 дня).

Всего этот матч стал шестым для Мукоко в составе главной команды "Боруссии". В прошлом сезоне за молодежную команду он провел 28 матчей и забил 38 мячей. В текущем сезоне в его послужном списке 14 голов в четырех матчах.

Гол Мукоко не помог команде добыть очки в матче: встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Униона", за который отличились Тайво Авонийи (57-я минута) и Марвин Фридрих (78).

"Боруссия" занимает четвертое место в турнирной таблице с 22 очками. "Унион" поднялся на пятую строчку, набрав 21 очко. В следующем туре "Боруссия" 3 января примет "Вольфсбург", "Унион" днем ранее сыграет на выезде с "Вердером".