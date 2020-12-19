{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

Дабл-дабл Шведа не спас "Химки" от седьмого подряд поражения в Евролиге

Российский клуб проиграл в гостях французскому "Вийёрбану" и остался на последнем месте в турнирной таблице

ТАСС, 19 декабря. Российский баскетбольный клуб "Химки" уступил в гостях французскому "Вийёрбану" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 84:90.

На эту тему
ЦСКА обыграл "Зенит" и одержал 10-ю победу подряд в баскетбольной Евролиге

В составе "Химок" дабл-дабл сделал разыгрывающий Алексей Швед (14 очков + 10 результативных передач). Больше всех очков в матче набрал защитник подмосковного клуба Девин Букер - 26. В составе хозяев самым результативным игроком стал форвард Гершон Ябуселе, в активе которого 20 очков.

"Химки" продлили серию поражений до семи матчей и с двумя победами в 15 встречах идут на последнем, 18-м месте в турнирной таблице. Французский клуб одержал пятую победу в 14 матчах и занимает 17-ю строчку.

В следующем туре подмосковный клуб 23 декабря в гостях сыграет с испанской "Валенсией". "Вийёрбан" днем ранее примет российский ЦСКА.

Баскетбольные еврокубки
Ватутин: БК ЦСКА вышел на близкую к оптимальной форму раньше обычного
В пятницу армейцы обыграли петербургский "Зенит", одержав десятую победу подряд в рамках Евролиги
Читать полностью