Дабл-дабл Шведа не спас "Химки" от седьмого подряд поражения в Евролиге

ТАСС, 19 декабря. Российский баскетбольный клуб "Химки" уступил в гостях французскому "Вийёрбану" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 84:90.

ЦСКА обыграл "Зенит" и одержал 10-ю победу подряд в баскетбольной Евролиге

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В составе "Химок" дабл-дабл сделал разыгрывающий Алексей Швед (14 очков + 10 результативных передач). Больше всех очков в матче набрал защитник подмосковного клуба Девин Букер - 26. В составе хозяев самым результативным игроком стал форвард Гершон Ябуселе, в активе которого 20 очков.

"Химки" продлили серию поражений до семи матчей и с двумя победами в 15 встречах идут на последнем, 18-м месте в турнирной таблице. Французский клуб одержал пятую победу в 14 матчах и занимает 17-ю строчку.

В следующем туре подмосковный клуб 23 декабря в гостях сыграет с испанской "Валенсией". "Вийёрбан" днем ранее примет российский ЦСКА.