НХЛ и Ассоциация игроков достигли предварительной договоренности о старте сезона 13 января

Каждая команда проведет по 56 игр регулярного чемпионата. Все матчи будут проходить внутри перестроенных дивизионов, включая канадский.

ТАСС, 19 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков NHLPA) достигли предварительной договоренности, согласно которой новый сезон стартует 13 января. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Ранее телеканал TSN сообщил, что тренировочные лагеря клубов НХЛ откроются 3 января, а составы команд на регулярный чемпионат будут состоять из 23 игроков с потолком зарплат в размере $81,5 млн. От четырех до шести хоккеистов, не входящих в состав, будут тренироваться и ездить на матчи регулярного чемпионата НХЛ вместе с командой.

Сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса был доигран в "пузырях", организованных в канадских Торонто и Эдмонтоне. Обладателем Кубка Стэнли стала "Тампа", которая обыграла "Даллас" со счетом 4-2 в финальной серии.