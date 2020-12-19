НХЛ и Ассоциация игроков достигли предварительной договоренности о старте сезона 13 января

ТАСС, 19 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков NHLPA) достигли предварительной договоренности, согласно которой новый сезон стартует 13 января. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Каждая команда проведет по 56 игр регулярного чемпионата. Все матчи будут проходить внутри перестроенных дивизионов, включая канадский.
Для окончательной договоренности соглашение, подтвежденное заместителем комиссара НХЛ Биллом Дэйли, должно пройти голосование совета управляющих лиги и NHLPA.
The NHL and NHL Players' Association have reached a tentative agreement to play a 56-game regular season starting Jan. 13, 2021.https://t.co/ZSodrZHs65— NHL.com (@NHLdotcom) December 19, 2020
Ранее телеканал TSN сообщил, что тренировочные лагеря клубов НХЛ откроются 3 января, а составы команд на регулярный чемпионат будут состоять из 23 игроков с потолком зарплат в размере $81,5 млн. От четырех до шести хоккеистов, не входящих в состав, будут тренироваться и ездить на матчи регулярного чемпионата НХЛ вместе с командой.
Сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса был доигран в "пузырях", организованных в канадских Торонто и Эдмонтоне. Обладателем Кубка Стэнли стала "Тампа", которая обыграла "Даллас" со счетом 4-2 в финальной серии.