Тедеев: молодежь сборной России не дрогнула на Кубке мира по борьбе

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сборная России по вольной борьбе продемонстрировала хорошую форму на индивидуальном Кубке мира в Белграде, в том числе и молодежь команды, которая билась за победу до последних секунд. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Дзамболат Тедеев.

Сборная России по вольной борьбе завоевала на Кубке мира, который проходил в Белграде в сроки отмененного из-за пандемии чемпионата мира, восемь из десяти возможных золотых наград. Победителями турнира стали Заур Угуев (до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (до 61), Разамбек Жамалов (до 74), Ахмед Усманов (до 79 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг), Алихан Жабраилов (до 92 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Шамиль Шарипов (до 125 кг).

"Приятно, что на сегодняшний день ребята в такой хорошей спортивной форме, плюс молодежь команды - Шарипов, Жамалов, Магомедов, Усманов не дрогнули, бились до последних секунд. Кто бы против них на ковер не выходил, авторитетов для них не было, - рассказал Тедеев. - Когда в команде есть такие ребята и такой локомотив, как Садулаев [олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро], это вдохновляет любого тренера".

Тедеев отметил, что начиная подготовку к старту, команда не была уверена в его проведении: "Когда мы начинали подготовку, на сто процентов не верили из-за пандемии, что турнир сможет состояться, но все равно подошли к этому серьезно - прошли двухэтапный сбор в Кисловодске и Алуште. Для нас этот старт был возможностью проверить команду, а уж после успешного выступления нашей сборной по греко-римской борьбе выступали с двойной мотивацией".

Комментируя кондиции лидера сборной Садулаева, Тедеев рассказал: "Сказать, что сейчас он в такой же форме, как на чемпионате мира год назад, я не могу, около 85 процентов от того. Когда не борешься два месяца, это бесследно не проходит, но сейчас все мы работаем каждый день, теперь у нас есть эта возможность, хотя еще совсем недавно мы об этом даже не мечтали, жизнь как остановилась. Так что сейчас ребята приедут домой и уже через пару дней начнут готовиться, в мае у нас планируется чемпионат Европы, в феврале-марте - ярыгинский турнир".

К вызовам готовы

Сроки объявления решения Международного спортивного арбитражного суда (CAS) совпали с выступлением команды под руководством Тедеева на Кубке мира. В четверг CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, спортсмены будут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без флага и гимна страны до 16 декабря 2022 года.

"Нам создают такие условия, но мы готовы принимать любые вызовы. Главное, что в душе каждый из нас остается россиянином и патриотом, мы сможем показать красивую борьбу всему миру и доказать, что мы сильнее всех. У нас не будет флага, все равно каждый будет знать, кто такой Садулаев, Рашидов, Сидаков - это борцы из России, и они будут в два раза сильнее и злее".