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Футбол в России

"Спартак" предложил новые контракты футболистам Реброву и Ещенко

Действующие соглашения игроков истекают летом 2021 года
Артем Ребров Сергей Фадеичев/ТАСС
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Артем Ребров
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" предложил новые контракты вратарю Артему Реброву и защитнику Андрею Ещенко. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

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Действующие контракты игроков истекают летом 2021 года.

"Клуб предложил новые соглашения Артему Реброву и Андрею Ещенко", - сказал Фетисов.

Реброву 36 лет, он выступает за "Спартак" с 2011 года. В нынешнем сезоне он сыграл в одном матче Бетсити - Кубка России.

Ещенко является игроком "Спартака" с 2016 года. В текущем сезоне 36-летний защитник провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.

"Спартак" после 19 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.

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