"Спартак" предложил новые контракты футболистам Реброву и Ещенко

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" предложил новые контракты вратарю Артему Реброву и защитнику Андрею Ещенко. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.
Действующие контракты игроков истекают летом 2021 года.
"Клуб предложил новые соглашения Артему Реброву и Андрею Ещенко", - сказал Фетисов.
Реброву 36 лет, он выступает за "Спартак" с 2011 года. В нынешнем сезоне он сыграл в одном матче Бетсити - Кубка России.
Ещенко является игроком "Спартака" с 2016 года. В текущем сезоне 36-летний защитник провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.
"Спартак" после 19 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.