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Футбол во Франции

Футболист "Монако" Головин может вернуться на поле в начале января

Полузащитник в конце августа получил травму подколенного сухожилия

ТАСС, 19 декабря. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин может провести первый матч после травмы в начале января. Об этом сообщил главный тренер команды Нико Ковач, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Головин в конце августа получил травму подколенного сухожилия в матче чемпионата Франции с "Мецем".

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"Его не будет в заявке на ближайший матч, - ответил Ковач на вопрос о возможном появлении Головина на поле в матче следующего тура против "Дижона". - Я рад, что он снова тренируется вместе с другими футболистами. Я поговорил с врачом, Александр прогрессирует, но я думаю, что не следует рисковать. Мы ждем его возвращения к первому январскому матчу".

Возвращение россиянина может состояться в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции против "Лорьяна". Встреча пройдет 6 января.

Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. В предыдущем сезоне чемпионата Франции, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, полузащитник принял участие в 25 матчах, забив три мяча и отдав четыре результативные передачи. В игре первого тура сезона-2020/21 против "Реймса" (2:2) россиянин отметился голевым пасом. За сборную России Головин сыграл 33 матча, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

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