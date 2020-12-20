Пеле поздравил Месси с повторением своего рекорда и заявил, что восхищается его игрой

Ранее Месси забил гол в матче чемпионата Испании против "Валенсии" (2:2). Этот мяч стал для аргентинца 643-м в составе "Барселоны" в официальных матчах. Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб.

ТАСС, 20 декабря. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле признался, что восхищается игрой аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом он написал в Instagram.

"Когда ваше сердце переполнено любовью, трудно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, что значит любить носить одну и ту же форму каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше того места, где мы чувствуем себя как дома. Поздравляю с твоим историческим рекордом, Лионель", - написал Пеле.

"Прежде всего, поздравляю тебя с прекрасной карьерой в "Барселоне". Истории, подобные нашей, о долгой любви к одному клубу, к сожалению, будут встречаться все реже. Я очень тобой восхищаюсь", - добавил бразилец.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.