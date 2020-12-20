Удаленный за плевок в матче бундеслиги Тюрам принес свои извинения

ТАСС, 20 декабря. Французский нападающий германской "Боруссии" из Мёнхенгладбаха Маркус Тюрам принес свои извинения за плевок в лицо сопернику, совершенный в матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу. Заявление с извинениями он разместил в своем Twitter .

В субботу "Боруссия" на своем поле уступила "Хоффенхайму" со счетом 1:2. Тюрам получил красную карточку на 79-й минуте при счете 1:1. Нападающий был недоволен действиями защитника гостевой команды Штефана Поша. В ходе словесной перепалки Тюрам плюнул в соперника, после чего арбитр показал французу красную карточку.

"Сегодня я совершил несвойственный мне поступок, который никогда не повторится, - написал Тюрам. - Я неправильно отреагировал на действия соперника, это было случайно и непреднамеренно. Я приношу свои извинения всем: Штефану Пошу, игрокам команды соперника, своим партнерам, семье и тем, кто видел случившееся сегодня. Разумеется, я готов ко всем последствиям своего поступка".

Маркус Тюрам является сыном чемпиона мира (1998) и Европы (2000) Лилиана Тюрама.