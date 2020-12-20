Мексиканский боксер Альварес заявил, что готов провести третий бой с Головкиным

ТАСС, 20 декабря. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг мексиканец Сауль Альварес заявил, что готов провести третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным. Комментарий Альвареса приводит портал Boxing news .

В ночь на воскресенье Альварес завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBC и пояс WBA, выиграв у британца Каллума Смита решением судей. Днем ранее Головкин защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 72,6 кг, выиграв у поляка Камиля Шереметы техническим нокаутом.

"Я проделал отличную работу, Смит - великолепный боксер. Этот бой стал одним из лучших в моей карьере. Но я пойду дальше, так как считаю себя лучшим в мире", - отметил Альварес.

"Я ни от кого не убегаю, - сказал мексиканец по поводу возможного боя с Головкиным. - Я показал это, просто дерусь с лучшими. Прекрасно ощущаю себя в своей весовой категории и хочу завоевать все пояса, мне неважно, кто будем моим соперником".

Первый бой между Альваресом и Головкиным состоялся 16 сентября 2017 года и завершился вничью. Ровно через год мексиканец победил решением судей и завоевал принадлежавшие казахстанцу титулы чемпиона мира по версиям WBA (с приставкой "супер") и WBC в весовой категории до 72,6 кг, для Головкина то поражение стало первым в карьере.

В послужном списке 30-летнего Альвареса 54 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи. На счету 38-летнего казахстанца 41 победа (36 нокаутом), одно поражение, одна ничья.