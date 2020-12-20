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Летние олимпийские виды спорта

Бычков переизбран на пост президента Федерации скалолазания России

Он возглавляет федерацию с 2006 года
Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Дмитрий Бычков переизбран на пост главы Федерации скалолазания России (ФСР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Мы провели отчетно-выборную конференцию, действующий глава ФСР Дмитрий Бычков продолжит возглавлять организацию в ближайшие четыре года", - отметили в пресс-службе федерации.

Бычков, возглавляющий Федерацию скалолазания России (ФСР) с 2006 года, был единственным кандидатом на пост президента организации.

Скалолазание впервые будет представлено в олимпийской программе на Играх в Токио в 2021 году.

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