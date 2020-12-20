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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Третьяк: все хоккеисты молодежной сборной России здоровы

Турнир стартует 25 декабря

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Все игроки молодежной сборной России, готовящиеся к чемпионату мира по хоккею, здоровы. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Команда находится в Эдмонтоне, турнир стартует 25 декабря. Все сборные находятся в строгих условиях изоляции из-за коронавируса.

"Все игроки чувствуют себя нормально. Слава богу, никто не заболел", - сказал Третьяк.

Из-за продления карантина у ряда сборных россияне проведут только один контрольный матч перед турниром - с канадцами.

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Третьяк, Владислав Александрович
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