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Футбол во Франции

СМИ: агроном на стадионе "Лорьяна" умер в результате травм, полученных от падения лампы

Трагедия произошла через 10 минут после завершения игры против "Ренна"

ТАСС, 21 декабря. Сотрудник стадиона "Лорьяна" скончался от травм, полученных в результате падения световой конструкции вскоре после окончания домашнего матча чемпионата Франции по футболу против "Ренна". Об этом сообщает газета L'Equipe.

Встреча "Лорьян" - "Ренн" (0:3) прошла в воскресенье. По информации источника, трагедия произошла через 10 минут после окончания матча: на находившегося на поле сотрудника стадиона упала световая конструкция. После того как его вытащили из-под завала, присутствовавшая на матче медицинская бригада оказала ему первую помощь. После этого он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

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